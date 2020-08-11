خبير قانوني يوضح آلية ومكان محاكمة “الدواعش” الفارين الى خارج العراق

2020/08/11 | 08:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية ومكان محاكمة الدواعش الفارين الى خارج العراق، لافتا الى ان أي جريمة ترتكب في العراق يجب ان تحاكم وفق قانونه سواء كان المجرم عراقي ام اجنبي.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “كل جريمة ترتكب في العراق يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد ٦ و٩ من قانون العقوبات […]

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