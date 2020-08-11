هزة أرضية تضرب قضاء الشرقاط

2020/08/11 | 08:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..سجلت المراصد الزلزالية في الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي احدى تشكيلات وزارة النقل، الثلاثاء، حدوث هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للهيئة تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “مراصدنا الزلزالية ان قوتها قد بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر ، وشَعرَ بها المواطنيين في المنطقة ، وسنوافيكم في حال […]

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