البياتي يحذر من عودة المجرمين وتبرأتهم للمشاركة بالانتخابات المقبلة

2020/08/11 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر المحلل السياسي كامل البياتي من عودة المطلوبين للقضاء والمجرمين ممن تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، من العودة الى البلاد وتبرأتهم للمشاركة بالعملية السياسية بعد اجراء الانتخابات المبكرة.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “عودة رافع العيساوي قد تعقبها عودة للمطلوبين الاخرين بهدف الحصول على البراءة من الجرائم وحالات الفساد التي ارتكبوها بحق […]

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