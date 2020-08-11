2020/08/11 | 08:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، حدوث هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عند الساعة (12:50:43) بالتوقيت المحلي.وقالت وزارة النقل في بيان إن “قوة الهزة قد بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر، وشَعرَ بها المواطنيين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى”.ودعا البيان، “المواطنين إلى اخذ الحيطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسجيل هزة ارضية في صلاح الدين وكالة تقدم الاخبارية.

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