شاهد بالفيديو: إطلاق نار على أسوار البيت الأبيض يدفع ترامب لمغادرة مؤتمره الصحفي على عجالة

2020/08/11 | 08:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نحو مفاجئ، مؤتمراً صحافيّاً كان يعقده في البيت الأبيض، قبل أن يعود الرئيس الأمريكي ليوضح أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النار على مسلّح “خارج البيت الأبيض”.وقال ترامب إثر استئنافه مؤتمره الصحافي، إنّ “الشرطة أطلقت النار على أحدهم”، مضيفاً “المشتبه به في طريقه […]

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