رحيلٌ بين المُنهكات - جواد كاظم غلوم

2020/08/11 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم حالما فككْتُ مرساتي الصدِئةأنا الساكن المعبأ كَـسَلاًشددْتُ حقائبي المعبأة بالحنينودسسْتُ أوراقَ السفر الرثّـة في جيبيعازما الإبحارَ والرحيليجيء نداؤك لي : أنْ تمهّلْ ما زال الوقتُ لم يأزفْفالرياحُ عاتيةٌ ، تطاردُكخوفي أنْ تنحني لها صاغراًأيها المُشبع إنهاكاًتؤرجحُ زورَقَك المتأرجح مَهْدَك التائه في البحر والنوء الخفِيُّ يرصدك ؛ يقنصُكبكاتمِه الغ ......





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