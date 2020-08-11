القانون المخيف - منال حميد غانم

2020/08/11 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم يبدو اننا انتصرنا لمرة واحدة وسنظل نخوض معارك منهكة بلا طائل بل مجرد خسارة بيادق ورموز من الناشطات لن تتكرر نتيجة الاحباط الذي يعشنه ، ان مكسب النسويات هو قانون ١-;-٨-;-٨-;- لسنة ١-;-٩-;-٥-;-٧-;- الخاص بالأحوال الشخصية والذي يعتبر انتصارا على علاته اما بعد عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- هو فزاعة مصنوعة من قبل من تسمي نفسها بالسلطة للناشطات ولسان حالها من تقترب لتطالب بالمز ......





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