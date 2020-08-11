الاقتصاد النيابية تشدد على ضرورة انقاذ المنتوج المحلي بالسيطرة على منافذ الإقليم

2020/08/11 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على ضرورة انقاذ المنتوج الوطني عبر السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، محملة الحكومة الحالية مسؤولية السيطرة على تلك المنافذ من اجل ضمان عدم ادخال السلع والبضائع المتوفرة محليا.وقالت عضو اللجنة ندى شاكر لـ /المعلومة/، ان “المنتج الوطني في المحافظات الوسطى والجنوبية يتعرض للخسارة، بعد […]

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