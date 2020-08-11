الكتلة الباردة “تتعمق”: درجات ثلاثينية في 6 محافظات.. ومهلة “معتدلة” حتى الثلث الأخير من آب

2020/08/11 | 09:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر معظم انحاء البلاد، تعمق تأثير الكتلة الباردة على الاجواء خلال اليوم الثلاثاء، مايجعلها أكثر اعتدالاً، لتنخفيض درجات الحرارة إلى مادون الـ45 درجة مئوية في عموم البلاد، وتسجيل درجات ثلاثينية في 6 محافظات، إلا ان موجة شرقية ربما تطل في الثلث الاخير من الشهر الجاري، تتسبب بارتفاع الرطوبة والحرارة.وقال المتنبئ […]

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