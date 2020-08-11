ادوية سامراء تستعد لانتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي وفيتامين (C)

2020/08/11 | 09:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تستعد الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لانتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي ( فافيبيرافير Favipiravir) خلال شهر آب الجاري.وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبدالحميد عبدالرحمن السالم في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة بصدد انتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي تخضع للدراسة والمتابعة […]

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