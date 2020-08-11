2020/08/11 | 09:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرافدين يحذر منتسبي الداخلية من جهات ومكاتب أهلية تزعم منح السلف وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحذر منتسبي الداخلية من جهات ومكاتب أهلية تزعم منح السلف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحذر منتسبي الداخلية من جهات ومكاتب أهلية تزعم منح السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).