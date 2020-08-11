انخفاض عدد الوفيات بكورونا في أمريكا

2020/08/11 | 09:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 16% إلى حوالي 7200 شخص في الأسبوع الماضي، في أول انخفاض في عدد الوفيات بعد 4 أسابيع من الزيادة وفقا لإحصاء رويترز لتقارير الولايات والمقاطعات.وسجلت البلاد أكثر من 376 ألف إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في 9 اب، أو ما معدله نحو 53 …

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