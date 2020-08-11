الانواء الجوية : هزة أرضية تضرب قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين

2020/08/11 | 09:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قالت الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي احدى تشكيلات وزارة النقل، انها رصدت حدوث هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين عند الساعة(12:50:43) بالتوقيت المحلي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، انها سجلت الهزة الارضية التي كانت قوتها قد بلغت (3،9) درجة على مقياس رختر المؤلف من […]

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