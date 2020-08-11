العمليات المشتركة تنفي تعرض منفذ حدودي مع الكويت لـ “عمل تخريبي”

2020/08/11 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق، اللواء تحسين الخفاجي، تعرض منفذ حدودي مع الكويت إلى “عمل تخريبي”.وقال المتحدث في بيان مقتضب تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين : “تناقلت بعض وكالات الأنباء خبرا عن تعرض منفذ جريشان إلى عمل تخريبي، وهذا غير صحيح”.وأضاف أن “قيادة العمليات المشتركة تنفي هذا […]

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