2020/08/11 | 09:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة، الثلاثاء، أن الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة زيادة الاصابات بفيروس كورونا، بينما أكدت الوزارة وجود تواصل مع الشركات الأربع العالمية المتقدمة في إنتاج لقاح فيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “مواجهة زيادة الاصابات بفيروس كورونا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: لا سبيل للتعايش مع كورونا وعودة الحياة الطبيعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: لا سبيل للتعايش مع كورونا وعودة الحياة الطبيعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).