قانوني يحرج وزيرًا في حكومة عبدالمهدي اشتكى من مداهمة قوة حكومية لمنزله

2020/08/11 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، رسالة عبر تويتر وأمام الملأ إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن قيام قوة بإخلاء المنزل الذي يشغله والعائد للدولة، فيما بين أنه يمتلك عقد ايجار نافذ لنهاية العام، قبل أن يأتي رد قانوني يحرج الخطيب.وكتب الخطيب في تغريدته التي رصدتها “يس عراق”: “السيد مصطفى […]

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