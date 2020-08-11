2020/08/11 | 09:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدكتورة إينا كونينكو، خبيرة التغذية الروسية، أن أكلة اللحوم يعيشون فترة أطول من النباتيين، في حال اتباعهم نظاما غذائيا صحيا.وقالت في حديث لقناة “5” التلفزيونية، “عمليا كل شيء في جسمنا يتكون من البروتينات.ولكن لا تلاحظ دائما عواقب نقص البروتينات في أجسام النباتيين، ولكن مع التقدم بالعمر تتضح تدريجيا”.ولفتت الخبيرة الانتباه، إلى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفاجأة صحية : أكلة اللحوم يعيشون فترة أطول من النباتيين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفاجأة صحية : أكلة اللحوم يعيشون فترة أطول من النباتيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).