في البدء كانت الخطيئة - عباس علي العلي

2020/08/11 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي لو تجاوزنا قضية الصراع بين إبليس وغريمه آدم حسب ما ورد في النص الديني من أنها كانت للضرورة الحتمية أن ينزلا من جنة الله لأرض الأبتلاء، السؤال هنا والذي سيتكرر دوما مع كل تفصيله سنوردها من النص الديني وهو هل كان الله يعلم بما سيحصل نتيجة هذا الموقف؟ أم أنه منذ البدء كان مصمما على أن الحدث مميت هكذا؟ الكل سيقول بالتأكيد أن الله يعلم، إذا لماذا جرى كل ذلك وهو يعلم أن كلا المخلوقين سيرتكب الخطيئة رغما ......





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