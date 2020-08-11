2020/08/11 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انتقدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، الحكومة الحالية بالاخلال في وعودها بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية، مشيرة إلى أن قرارها كان واضحا بعدم منح الحكومة أي نوع من الاقتراض، سواء كان داخليا أو خارجيا إذا لم تقدم الموازنة.وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الحكومة اخلت بوعودها ولا اقتراض دون موازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الحكومة اخلت بوعودها ولا اقتراض دون موازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).