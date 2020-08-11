انباء عن تعيين مدير عام للخطوط الجوية خلفًا لـ”المقال” بعد حادثة تأخر “رحلة بيروت”

2020/08/11 | 09:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء، عن تعيين مدير عام للخطوط الجوية العراقية، ومن المقرر ان يستلم مهامه هذا اليوم.وأكدت المصادر أنه “تم تعيين مدير عام جديد للخطوط الجوية العراقية وسيستلم مهامه هذا اليوم الثلاثاء”، فيما رجحت أن يكون المدير هو الكابتن كفاح حسن جبار”.ويأتي تعيين المدير العام الجديد […]

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