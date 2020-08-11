تعرف على اهم ثلاث خلافات علمية حول فايروس كورونا

2020/08/11 | 09:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أن القادة السياسيين أغلقوا الحدود للحد من انتشار “كوفيد-19″، إلا أن العلماء يتعاونون حول العالم بشكل لم يحدث له مثيل من قبل.ولكن فيروس SARS-COV-2، جديد وليس لدينا بعد كل الحقائق عنه.ونتيجة لذلك، قد نضطر إلى تغيير نهجنا مع ظهور بيانات علمية جديدة.وهذا لا يعني أن العلم ليس جديرا بالثقة، […]

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