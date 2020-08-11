العراق يصدر توضيحاً بشأن هجوم منفذ ’’جريشان’’ على حدود العراق مع الكويت

2020/08/11 | 09:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء (11 آب 2020)، بياناً بشأن الهجوم المزعم على منفذ جريشان الحدودي بين العراق والكويت.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الخلية تابعت الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مصحوبا ببيان وفيديو مِن أحد الجهات التي حاولت تضليل الراي العام، بشأن وجود هجوم على منفذ جريشان على الحدود العراقية مع الكويت".

ووفقاً للبيان، أكدت الخلية للرأي العام، أن "ما جاء في هذا الخبر والفيديو هو كذبة وفبركة، وننفي نفيا قاطعا حصول هكذا اعتداء على اي عجلة في هذا المنفذ".

وأهابت الخلية بـ "وسائل الاعلام كافة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية المخولة بالتصريح او اصدار الاخبار الأمنية".

وفي وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، نفت قيادة العمليات المشتركة، تعرض منفذ جريشان الحدودي مع الكويت إلى "عمل تخريبي".

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب، إن "العمليات المشتركة تنفي ما تناقلته بعض وكالات الانباء عن تعرض منفذ جريشان الحدودي الى عمل تخريبي"، مضيفاً أن "الخبر غير صحيح".وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خبراً مفاده أن هجوما حصل على منفذ جريشان الحدودي مع الكويت، واستهدف ناقلة عسكرية أمريكية، قبل أن تنفي الجهات الأمنية الرسمية وقوع مثل هذا الحدث.

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بغداد اليوم - بغداد

نفت قيادة العمليات المشتركة، الثلاثاء، تعرض منفذ جريشان الحدودي مع الكويت الى "عمل تخريبي".

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب، ان "العمليات المشتركة تنفي ما تناق

بغداد اليوم- كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن استشهاد ضابط بالشرطة الاتحادية بتعرض ارهابي في محافظة كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك صدت تعرض لعناصر إرهابية

بغداد اليوم - متابعة

قال مصدر أمني عراقي، مساء الاثنين، إن انفجارا وقع قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت.

وأضاف المصدر، وفقا لرويترز أن "الانفجار على الحدود بين البلدين نجم عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية"، دون ذكر الم

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