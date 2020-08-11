عبر الأقمار الصناعية : ناسا تكشف عن خارطة لأضرار انفجار مرفأ بيروت

2020/08/11 | 09:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..استخدمت وكالة ناسا بيانات الأقمار الصناعية لرسم خارطة للدمار الناجم عن الانفجار المميت الذي هز بيروت الأسبوع الماضي.واعتمدت وكالة الفضاء الأمريكية على البيانات المعدلة من أقمار “كوبرنيكوس سنتينل” الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخارطة.ووقع تحليل البيانات من قبل العلماء في فريق ناسا للتصوير والتحليل السريع المتقدم (ARIA) في […]

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