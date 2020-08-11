537 مليار دينار ايرادات المنافذ الحدودية خلال النصف الاول من ٢٠٢٠

2020/08/11 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف رئيس هيئة المنافــــذ الحدودية، عمر الوائلي، الثلاثاء، عن الايرادات المتحققة خلال النصف الاول من عام 2020، مبيناً أن المضبوطات المخالفة التــــي منعت الهيئة دخولها الى العراق خــــلال الفترة نفسها بلغــــت 1073 مخالفة.

وقال الوائلي في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن هناك "حاجة لتعديل بعض فقرات قانون الهيئة المرقم 30 لسنة 2016 في ما يخص منحها صلاحيات اكبر في ممارســــة الرقابــــة والتدقيق على جميع الدوائــــر العاملة فــــي المنافذ الحدوديــــة".

وأضــــاف أن "خطوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص قوة حماية لكل منفذ حدودي، مهمة في توفيــــر البيئة الامنة لموظفــــي الدوائر العاملة بالمنفــــذ لاداء مهامهــــم بدون ضغــــط او تخوف".

وأشار الى أنه "ســــبق ان أصدر مجلس الوزراء قراره المرقم 13 لسنة 2019 ،الفقرة ثانيا/1 ،الذي ينص على الزام منافذ اقليم كردستان بالارتباط بهيئة المنافذ الحدودية الاتحادية وهناك خطوات للمضي فــــي هذا الملف بموجب دراســــة قدمتها الهيئة الى مكتب رئيس الوزراء".

وكشــــف الوائلي عن أن "ايرادات المنافذ الحدودية للنصــــف الاول من عام 2020 بلغــــت نحو 537 مليار دينار عراقي بالرغم من اغلاق اغلب المنافذ الحدودية بسبب جائحة كورونا، فضلا عن كثرة الاعفاءات الجمركية وتصفير الرسوم الجمركية للعديد من المواد المستوردة".

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