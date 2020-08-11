مصرف الرشيد يباشر باصدار بطاقةً “النخيل” لمنتسبي وزارة الدفاع

2020/08/11 | 09:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن مصرف الرشيد اليوم الثلاثاء عن مباشرته باصدار بطاقات نخيل لمنتسبي وزارة الدفاع ممن تم توقيع عقد معهم .وذكر بيان للمصرف تلقت “المستقلة” نسخة منه ، ان تلك الخطوة تتيح للمنتسب الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف من سلف وقروض وتوفر السرعة والامان في تسلم رواتبهم.

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