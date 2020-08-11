2020/08/11 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي استهداف حزب الله وتوجيه أصابع الاتهام له بمسؤوليته المُباشرة أو الغير مُباشرة عن التفجير الهائل والمروع الذي تعرض له مرفأ بيروت , هي قضية مألوفة وتظهر عادة كلما تعرض لبنان لحدث سيئ أو لازمات كبرى سواء كانت اعتداءات عسكرية من الكيان الصهيوني أو أزمات إقتصادية خانقة أو توترات أمنية وأعمال عنف وشغب وتخريب في الشوارع ..



كما ظهرت هذه الاتهامات حتى في مُسببات الحصار الاقتصادي وحجب القروض والمُساعدات الم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله وانفجار بيروت ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله وانفجار بيروت ....!!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).