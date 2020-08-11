طقس اليوم مشمسا وصافيا واكثر اعتدالا مع استمرار انخفاض درجات الحرارة

2020/08/11 | 10:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … تشير التنبؤات الجوية إلى انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعته المستقلة ، إنه “يستمر تأثير الكتلة الباردة على اجواء البلاد، حيث من المتوقع ان تتعمق اليوم في اغلب الانحاء مع ضعف في تاثير المرتفع الجوي، ليكون الطقس اليوم مشمسا وصافيا واكثر اعتدالا”.وأضاف، أن […]

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