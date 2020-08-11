واسط تسجل أكثر من 110 إصابات بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

2020/08/11 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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واسط تسجل أكثر من 110 إصابت جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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بغداد اليوم _ ذي قار

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بانشاء مستشفى 50 سريرا في محافظة ذي قار.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بانشاء مستشفى 50 سريرا في قضاء الفجر بم

بغداد اليوم - بغداد

ادلت وزارة الصحة العراقية ، الاثنين 10 آب 2020، بأول تعليق بعد تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا اليوم بلغت 3484.

وقال الوكيل الفني للوزارة د.



حازم الجميلي في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) ان "استمرار تسجي

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت دائرة صحة الكرخ في العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، التوزيع الجغرافي لوفاتين و226 اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إن إصابات فيروس كورونا ج

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