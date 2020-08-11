ترشيحات غير متوقعة على رادار ريال مدريد لخلافة زيدان

2020/08/11 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد تصنع مفاجأة بالتخلي عن خدمات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، رغم تتويجه ببطولتي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ويعلم زيدان جيدًا طبيعة الأجواء داخل ريال مدريد والتي تنسى سريعًا الإنجازات مع أول خسارة، كما أشارت صحيفة “دون بالون” الإسبانية، لذا فإنه لم يفاجأ من دراسة الإدارة فكرة إقالته مع طرح أسماء أخرى لتعويضه، بعد خسارته أمام مانشستر سيتي وخروج النادي من دوري أبطال أوروبا.

وكالعادة طرحت أسماء مألوفة كماريسيو بوتشيتينو وماسيميليانو أليجري وجوزيه مورينيو، إلا أن اسماءً غير مألوف طرح في أروقة النادي الملكي هذه المرة ربما قد يكون مفاجأة لعشاق الميرنجي.

وجذب اسم نجم الفريق السابق والمدير الفني السابق لنادي ألميريا جوزيه ماريا جوتييريز، الشهير بـ"جوتي" اهتمام مسؤولي ريال مدريد لاسمه الكبير وأسلوب لعبه كذلك، ليكن أحد المرشحين بقوة لخلافة زميله السابق زيدان على مقعد المدير الفني لبطل الدوري الإسباني.

الاسم الآخر المطروح لخلافة زيدان ربما ليس مفاجئًا بالنظر إلى أنه قد سلك نفس مسار المدرب الفرنسي وهو قائد الفريق السابق وأسطورته راؤول جونزاليس والذي يتولى حاليًا تدريب فريق ريال مدريد الرديف "الكاستيا"، إلا أنه ورغم أن راؤول قد انضم بالفعل إلى منظومة ريال مدريد التدريبية، لكن الصحيفة الإسبانية تؤكد أن جوتي يحظى بثقة أكبر لخبرته وسابق تعامله مع لاعبين محترفين في تجربته السابقة بألميريا.

ويدعم جوتي، وكذلك راؤول، أنهما من أبناء النادي وأساطيره، ويعلمان جيدًا متطلباته وفوائده ومسؤولياته، كما يمتلك الثنائي الكاريزما المطلوبة لأسر قلوب المشجعين، كما أن جوتي يملك خبرة سابقة في تدريب ناشئ ريال مدريد وحقق نجاحات جيدة على هذا المستوى حيث فاز بالدوري وكأس الأبطال وكأس ملك إسبانيا.

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