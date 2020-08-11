على غرار اسقاط

2020/08/11 | 10:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قدم جاكوب هيلبران، مراجعة لكتاب ألفه روبرت درابر بعنوان بدء حرب: كيف ورّطت إدارة بوش أميركا في العراق؟، الذي استند إلى تحقيقات ووثائق حكومية رُفعت عنها السرية مؤخرا ومقابلات مع العديد من مسؤولي الأمن القومي الأميركي السابقين، فيما تشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن ذات العوامل التي د...

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