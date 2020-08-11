نشوب حريق في مخيم للنازحين بدهوك

2020/08/11 | 10:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان الدكتور فاضل الغراوي، ان حريقاً نشب في مخيم كبرتو للنازحين في محافظة دهوك بسبب تماس كهربائي ادى الى حرق خيمتين مساء يوم امس دون تسجيل اضرارا بشرية.وقال الغراوي في بيان ان “هذا الحريق هو الثاني خلال اسبوع حيث نشب حريق سابق في نفس المخيم ادى الى احتراق خمس خيم …

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