نائب: على الكاظمي التعامل بقوة مع أميركا وان تتصدر مباحثاته اخراج قواتهم

2020/08/11 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء ان يتعامل من باب القوة مع الجانب الامريكي خلال زيارتة المرتقبة الى امريكا وان يبتعد عن الضعف ويكون قويا بطرح كافة الملفات على الطاولة للحوار وان يكون موضوع اخراج القوات الاجنبية اولها.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، إن “امريكا تحاول ان تتعامل مع […]

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