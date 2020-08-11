الصحة : الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على زيادة الاصابات بفايروس كورونا

2020/08/11 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكدت دائرة الصحة العامة ، ان الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة زيادة الاصابات بفايروس كورونا، مبينة ان تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق يجب أن يوازيه تطبيق جميع إجراءات الوقاية.وقال مديرعام دائرة الصحة العامة رياض الحلفي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء ، إن “الوقاية هي السبيل الوحيد للتغلب على موجة […]

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