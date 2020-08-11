“اغتيالات وترهيب على الحدود العراقية”.. تقرير أميركي يكشف عن انضمام “دواعش” إلى “قسد”

2020/08/11 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أفاد تقرير لصحيفة المونيتور الامريكية، باغتيال اثنين من شيوخ العشائر الكبيرة في منطقة دير الزور على الحدود العراقية السورية والاحتجاجات التي تلت ذلك اثارت مخاوف بشأن استقرار المحافظة وما قد يعنيه ذلك لحدودها التي تشتهر بالثغرات مع مناطق غرب العراق.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ عن مصدر للصحيفة الامريكية قوله إن […]

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