2020/08/11 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مؤتمرا صحفيا بعد تلقيه خبرا عن وقوع حادث اطلاق نار خارج البيت الأبيض.

وتلقى الرئيس ترمب بعد فترة وجيزة من بدء المؤتمر الصحفي، توضيحا من أحد عناصر الامن، غادر على إثره القاعة، ليعود بعد ذلك لإستئناف المؤتمر، وليؤكد للصحفيّين أنّ عناصر الخدمة السرّية، المسؤولين عن حمايته، أطلقوا النّار على مسلّح خارج سياج البيت الأبيض.

وتابع ترمب اجراء المؤتمر الصحفي الذي كان مخصصا للإجابة عن تساؤلات حول فيروس كورونا، لافتا الى انه يشعر بالأمان مع عناصر الخدمة السرّية، الذين وصفهم بأنهم أناس رائعون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يقطع مؤتمره الصحفي ويغادر القاعة بسبب إطلاق نار قرب البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يقطع مؤتمره الصحفي ويغادر القاعة بسبب إطلاق نار قرب البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).