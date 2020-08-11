العمليات المشتركة تنفي تعرض منفذ جريشان لعمل تخريبي

2020/08/11 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، تعرض منفذ جريشان بين العراق والكويت لعمل تخريبي.

وأوضح الخفاجي في بيان، ان الخبر الذي تناقلته بعض وكالات الانباء عن تعرض منفذ جريشان الى عمل تخريبي غير صحيح.

وكانت جماعة أصحاب الكهف، قد نشرت بيانا أكدت من خلاله ان مجموعة مما أسمتها وحدة الهندسة والتخريب تمكنت من التسلل الى منفذ جريشان وتنفيذ الهجوم على القوات الأميركية وتدمير آلياته، إضافة الى نشرها مقطعا مصورا قالت انه يتعلق بالهجوم على المعبر الواقع على الحدود بين العراق والكويت.

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