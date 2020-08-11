محللون: زيادة التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار سيشكل كارثة على اقتصاد العراق

2020/08/11 | 10:17 - المصدر: قناة التغيير

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رأى محللون أن زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران إلى عشرين مليار دولار سنويا سيشكل كارثة حقيقية على اقتصاد العراق ويصب بمصلحة إيران التي تسعى جاهدة للحصول على مكاسب اقتصادية على حساب العراق، داعين الى أن يكون هناك توازن في الاتفاق الاقتصادي مع إيران واتفاقات اقتصادية مع دول أخرى.

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