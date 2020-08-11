2020/08/11 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكدت خلية الاعلام الامني ان خبر وفيديو الهجوم على منفذ جريشان مع الكويت..كذبة وفبركة .وقالت الخلية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء : انها تابعت ما تداولته بعض وسائل الاعلام وصفحات التواصل الاجتماعي مصحوبا ببيان وفيديو مِن احدى الجهات التي حاولت تضليل الراي العام بشأن وجود هجوم على منفذ جريشان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني : خبر الهجوم على منفذ جريشان مع الكويت..كذبة وفبركة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني : خبر الهجوم على منفذ جريشان مع الكويت..كذبة وفبركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).