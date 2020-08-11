ترامب يرغب بدعوة بوتين للمشاركة في قمة G7 لأنه لاعب مهم

2020/08/11 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رغبته في عقد قمة مجموعة السبعة الكبار بعد الانتخابات الرئاسية في بلاده، ولم يستبعد دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحضور.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي له، تعليقا على قمة مجموعة السبعة المرتقبة: “أميل إلى القيام بذلك في أي فترة بعد الانتخابات، وهم يريدونها في سبتمبر”، […]

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