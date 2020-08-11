تقرير أميركي: حانت لحظة النهاية لهيمنة الدولار

2020/08/11 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفاد تقرير لمجلة “فورين أفيرز” الأميركية التي تصدر عن مجلس العلاقات، بأنه حانت لحظة النهاية لهيمنة الدولار، مشيرة إلى أنه قد لا يكون لدى الولايات المتحدة بديلا غير الحد من واردات رأس المال لصالح الاقتصاد الأوسع حتى لو كان ذلك يعني التخلي طواعية عن دور الدولار.وقالت المجلة في تقرير لها، إنه “لأعوام، حذر […]

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