هيأة الضرائب: أكثر من 177 مليار دينار إيرادات الشهر الماضي

2020/08/11 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيأة العامة للضرائب، اليوم الثلاثاء، عن إيراداتها المتحققة خلال شهر تموز الماضي.

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