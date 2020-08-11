شاهد.. هزة أرضية تضرب وسط العراق والنقل تنشر تقريرا بشأنها

2020/08/11 | 10:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، تسجيل هزة أرضية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وسط العراق....

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