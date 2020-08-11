هيئة الضرائب: 177 مليار دينار إيرادات تموز 2020

2020/08/11 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت الهيئة العامة للضرائب، الثلاثاء، إيراداتها المتحققة خلال شهر تموز الماضي.

وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي في تصريج أوردته وكالة الأنباء الرسمية "واع" إن "إيرادتها لشهر تموز الماضي بلغت ما يقرب 177 مليار دينار وبمعدل نمو 15 في المئة مقارنة بشهر تموز من العام الماضي"، مبيناً أن "الضرائب العامة تحقق فائضاً مالياً لدعم خزينة الدولة على الرغم من تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على اقتصاديات العراق والعالم".

وأضاف أن "الضرائب العامة هي صاحبة أعلى معدل إيراد بنسبة 40 في المئة من إجمالي إيرادات الجمارك ،الذي يسهم في تعزيز الموازنة العامة بعد الإيرادات النفطية"، مشيراً إلى أن "هذه الإيرادات ستمكن الاقتصاد الوطني من دعم الاستثمارات والتنمية الوطنية".

وكانت الهيئة العامة للضرائب قد أحصت إيرادات النصف الأول من العام الجاري ، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت أكثر من ترليون و500 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري بالرغم من إجراءات جائحة كورونا وتأثيرها على الحركة التجارية.

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