انخفاض التوظيف في بريطانيا بأكبر قدر منذ 2009

2020/08/11 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عدد الأفراد العاملين في بريطانيا انخفض 220 ألفا في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران، وهو أكبر تراجع منذ 2009، في الوقت الذي تؤثر فيه أزمة فيروس كورونا سلبا على سوق العمل.

وقبع معدل البطالة عند 3.9 بالمئة لكن ذلك يعكس زيادة في عدد الأشخاص الذين تخلوا عن البحث عن عمل ولذلك لا يُعتبروا عاطلين.

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