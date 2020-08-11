البعيجي : سيتم دعم زيارة الكاظمي برلمانيا شرط ان يتعامل مع واشنطن بقوة

2020/08/11 | 10:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … شدد النائب منصور البعيجي ، على ضرورة ان يتعامل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من باب القوة مع واشنطن خلال زيارته، فيما اشار الى انه سيتم دعم زيارته برلمانيا بشرط.وقال البعيجي في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان “على رئيس مجلس الوزراء ان يتعامل من باب القوة مع الجانب الامريكي […]

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