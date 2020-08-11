2020/08/11 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الثلاثاء، استعداد احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لانتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي ( فافيبيرافير Favipiravir) خلال شهر آب الجاري.

وقال مدير عام الشركة ا

بغداد اليوم-واسط

سجلت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.

وقال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "دائرة صحة محافظة واسط، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 114 إصابة جديدة

بغداد اليوم _ ذي قار

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بانشاء مستشفى 50 سريرا في محافظة ذي قار.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بانشاء مستشفى 50 سريرا في قضاء الفجر بم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ديالى.. 107 اصابة جديدة و 3 وفيات جراء جائحة كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ديالى.. 107 اصابة جديدة و 3 وفيات جراء جائحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).