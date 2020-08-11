شركة عراقية تبدي استعدادها لإنتاج وجبة بحثية من علاج كورونا الروسي

2020/08/11 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء، اليوم الثلاثاء، استعداد احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن لانتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي ( فافيبيرافير Favipiravir) خلال شهر آب الجاري.وقال مدير عام الشركة الصيدلي عبدالحميد عبدالرحمن السالم، في بيان ان "الشركة بصدد انتاج وجبة بحثية من الدواء الروسي تخضع للدراسة والمتابعة لمدة تتراوح بين شهر او شهرين للتأكد من استقرارية ونجاح الدواء وبما يضمن جاهزية الشركة للانتاج الفعلي للدواء في حال قررت وزارة الصحة اعتماده كعلاج لمرضى كورونا".واكد ان "الشركة تمتلك الامكانيات والقدرات التي تؤهلها لانتاج اي دواء تحتاجه وزارة الصحة في علاج المصابين بفايروس كورونا او مختلف الامراض الاخرى بفاعلية عالية واسعار مناسبة جدا"، مشيرا بهذا الصدد الى انه "سبق للشركة وان قامت بانتاج الادوية المساعدة والداخلة ضمن بروتوكول العلاجات الخاصة بفايروس كورونا ومن بينها مستحضر (ازثرومايسين) والذي يستخدم كمضاد حيوي لعلاج الالتهاب البكتيري في الجهاز التنفسي حيث تم التبرع بكميات منه الى وزارة الصحة وانتاجه نمطيا بكميات كبيرة تجاوزت الـ(300) الف عبوة وتسويقها الى القطاع الخاص لاستخدامها من قبل المصابين في الحجر المنزلي ، مضيفا بأن الشركة باشرت ايضا بأنتاج فيتامين (C) وسيتم طرحه الى الاسوق قريبا بعد اكمال مستلزمات التعبئة فيما تستعد ايضا لانتاج الزنك من اجل توفير كافة الادوية المساعدة المستخدمة في علاج الفايروس".واكد السالم ان "شركة ادوية سامراء استطاعت احداث تغيير جذري وثورة في التعبئة والتغليف لكافة المستحضرات الدوائية التي تنتجها ، مفصحا عن توجه الشركة نحو انتاج اكبر عدد من الادوية ومنها الادوية المزمنة وجعلها في متناول المواطن العراقي كونها ستكون باسعار مناسبة ومنافسة جدا لمثيلاتها المستوردة".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم

بغداد اليوم-واسط

سجلت محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، 114 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تسجيل حالات وفاة.

وقال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "دائرة صحة محافظة واسط، سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 114 إصابة جديدة

بغداد اليوم _ ذي قار

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بانشاء مستشفى 50 سريرا في محافظة ذي قار.

وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الصحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي وجه بانشاء مستشفى 50 سريرا في قضاء الفجر بم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( شركة عراقية تبدي استعدادها لإنتاج وجبة بحثية من علاج كورونا الروسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( شركة عراقية تبدي استعدادها لإنتاج وجبة بحثية من علاج كورونا الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).