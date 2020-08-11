أمين سر مسابقات الكرة: إقالتي من التطبيعية لأسباب شخصية

2020/08/11 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أكد امين سر لجنة المسابقات باتحاد الكرة ضياء حسين، اليوم الثلاثاء (11 آب 2020)، بأن إقالته من اللجنة جاء لاسباب شخصية مبيتة.

وقال حسين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن، " ظهوري في برنامج مقدمه يتقاطع مع توجهات الهيأة التطبيعية هي من كانت السبب وراء الاعفاء من المسابقات، ولا علاقة لها بظروف العمل وما يصدر من قرارات بشأن الدوري الكروي".

وكانت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم قد قررت أمس الاثنين إعفاء السيد ضياء حسين من مهامه في لجنة المسابقات وذلك بسبب مخالفته الضوابط والتعليمات المعمول بها في عمل المؤسسة.

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بغداد اليوم/ متابعة

يبدو أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز قد تصنع مفاجأة بالتخلي عن خدمات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، رغم تتويجه ببطولتي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ويعلم زيدان جيدًا طبيعة الأجواء داخل ريال مدريد و

بغداد اليوم-بغداد

أرسل قائد القوة الجوية رئيس الهيئة المؤقتة للنادي، اللواء شهاب جاهد، الثلاثاء (11 آب 2020)، وفداً إلى مدينة أربيل للاطمئنان على صحة النجم السابق للصقور المدرب الكروي ناظم شاكر بعد اصابته بفيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لنا

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن النادي المصري البورسعيدي، اليوم الأحد، اكتشاف 16 إصابة بفيروس كورونا المستجد بين اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال النادي في بيان على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "الجهاز الطبي تلقى إ

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