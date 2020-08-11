من حكايات جدتي (الإنسان والأسد) - فلاح أمين الرهيمي

2020/08/11 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي كانت المرحومة جدتي تجمعنا بعد العشاء ونحيط بها جالسين على الأفرشة بدون كلام وعيوننا تحدق نحوها حتى نقضي السهرة مع حكاياتها الجميلة وحكايتها الآن كانت عن الإنسان والأسد.



فتقول جدتي بعد الصلاة والسلام على النبي محمد (صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين) ..



إن الإنسان اقتنى أسد صغير وأخذ يعتني برعايته وأصبح كبير الحجم وهو يتحاور معه بالكلام ويشاركه في الطعام وكان يطلق عليه اسم (أبو خميس) وفي أحد الأيام ......





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