23 يوليو/تمّوز انقلاب أم ثورة.. وبعض مفارقات التاريخ - سعود قبيلات

2020/08/11 | 11:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_قبيلات مرَّتْ 68 سنة على قيام الثورة النَّاصريّة (ثورة 23 يوليو/تمّوز 1952).



ولا يزال خصوم هذه الثورة – وأكثرهم حماساً وحميّةً ضدَّها «الإخوان المسلمون» – يستهدفونها بالمستوى نفسه من الضّراوة والحقد (إنْ لم يكن أكثر)، مِنْ ثلاثة مداخل متهافتة، هي: وصفها بأنَّها مجرّد انقلاب، ووصم نظامها بأنَّه غير ديمقراطيّ، والقول بأنَّها هُزِمَتْ في النِّهاية وأُجهِضَ مشروعها.



أوّلاً، في ما يتعلَّق بالانقلاب وا ......





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